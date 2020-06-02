Кияни просять владу створити парк у центрі міста замість недобудови

Нова зелена зона у центрі столиці – київські депутати одностайно підтримали відповідну петицію киян і попросили мера Віталія Кличка розпочати переговори з власниками 5 гектарів землі у Голосіївському районі, аби занедбаний майданчик можна було перетворити на затишний парк із красивим озером.

Це територія колишнього трамвайного депо. Її понад 10 років тому викупив іноземний забудовник. Мав бути житловий комплекс, потім торговельний.

Та зрештою, коли вирили котлован, близькі підземні води і притоки річки Либідь зупинили процес. Так і утворилося озеро. Інвестори від будівництва відмовилися. Тож місцеві жителі вбачають у цьому справжній сигнал від природи. Подробиці – у сюжеті Оксани Михайлової.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як у Києві біля школи замість обіцяного басейну звели паркінг для ЖК.

Територію школи №130 у Києві давно віддали під зведення багатоповерхівки з єдиною умовою – забудовник має зробити для дітлахів басейн. Однак минули роки, і на місці басейну раптом почав рости паркінг. З’ясувалося, що один забудовник начебто збанкрутував, а продовжити будівництво взявся інший – Укрбуд, керівники якого тепер теж під слідством. Тоді вони відверто заявляли, що басейну не буде.

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