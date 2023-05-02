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Василь Саф’янюк, Журналіст Факти ICTV, парламентський кореспондент

Києво-Печерська лавра на шляху до ПЦУ: що зараз відбувається у монастирі

Росія неабияк доклалася до церковних скандалів в Україні. Багатьох представників Української православної церкви Московського патріархату затримали за колабораціонізм і пропаганду “русского міра”. У багатьох храмах УПЦ досі відмовляються відспівувати наших захисників і вперто не бажають розривати зв’язки з РПЦ.

Через численні порушення умов оренди ще 29 березня представники Московського патріархату мали залишити Києво-Печерську лавру і повернути державне майно Національному заповіднику. Та минув місяць, і поки остаточно цього не відбулося.

Натомість за цей час ми побачили всілякі перешкоджання УПЦ МП роботі комісій Міністерства культури, почули від колишнього намісника лаври Павла погрози журналістам і прокльони владі. А його самого, за підозрою СБУ, суд взяв під цілодобовий домашній арешт.

Незважаючи на всю протидію, нині у лаврі працюють дві комісії Міністерства культури. Одна перевіряє державне майно, інша – культурні цінності. За місяць їм вдалося оглянути десяток корпусів монастиря і понад 700 різноманітних ікон та духовних реліквій.

Окрім майна і культурних пам’яток лаври, незрозумілим поки залишається питання із ченцями чоловічого монастиря. Серед них є як і затяті прихильники Московського патріархату, так і налаштовані патріотично, готові перейти в Православну церкву України. Першим це зробив призначений Митрополитом Епіфанієм в. о. намісника лаври архімандтрит Авраамій.

Релігієзнавці переконані, аби вичавити “русскій мір” з українських святинь, потрібно ухвалити урядовий законопроєкт, який забороняє діяльність в Україні будь-яких релігійних організацій, які підпорядковуються Росії.

Києво-Печерська лавра, Мінкульт, ПЦУ, УПЦ МП
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