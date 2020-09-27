Київська опера відкрила новий театральний сезон із шедеврами світової музики

Київська опера відкрила свій 39-ий театральний сезон. Вперше від початку карантину глядачі змогли зануритися в магічний світ опери, почути живе виконання, відчути атмосферу глядацької зали.

Напередодні відбувся GRAND-GALA концерт-презентація головного диригента Київської опери, заслуженого артиста України Віктора Плоскіни.

До 50% місць і не більше 220 людей у залі – такі правила відвідування нині діють для театрів та концерт-холів.

Однак артисти Київської опери не можуть без глядача, тож із дотриманням усіх карантинних вимог запрошують гостей до театральної зали, адже живе виконання, на переконання організаторів, не замінити.

Концерт розпочали інакше, ніж планували, хвилиною мовчання та легендарною Мелодією українського композитора Мирослава Скорика, щоб вшанувати загиблих в авіакатастрофі на Харківщині курсантів.

Арія Розіни з Опери Севільський цирульник, циганська пісня з Кармен, арія Віолетти з Травіати та інша світова класика. Солісти в неперевершених костюмах бездоганно передали характери і настрій своїх персонажів.

1 жовтня симфонічний оркестр Київської опери за участі хору під керуванням Віктора Плоскіни запрошує глядачів на концерт до Міжнародного дня музики.

В минулому році в Національній опері України відбулася прем’єра опери Джоаккіно Россіні Севільський цирульник. Цій опері вже 200 років. Але глядачів чекав справжній сюрприз – на відміну від класичної вистави, героїв опери перемістили в часі.