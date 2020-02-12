Київському ядерному реактору 60 років – як працює та що виробляє

Єдиний в Україні дослідницький ядерний реактор що розташований менше ніж за 10 км від центру Києва, працює протягом 60 років. Без опромінених деталей не будуються літаки та підводні човни, а опромінені у реакторі медичні препарати рятують людські життя.

Якщо порівнювати пульт управління Київського ядерного реактора із пультом керування звичайної АЕС, то ззовні схожість лише у червоній кнопці аварійного захисту. Головна відмінність – активне ядро реактора зовсім не генерує енергію.

Сьогодні (12 лютого) Київському ядерному реактору виповнюється 60 років. За весь час своєї роботи він не виробляв енергії для потреб населення, а працював винятково для науки.

Установку звели колись на околиці Києва, але згодом все навкруги забудували, деякі висотки практично впритул за 250 метрів, що є грубим порушенням техніки безпеки. Втім, міські чиновники на це не зважали. Тепер самі мешканці довколишніх висоток обурені таким сусідством і вимагають реактор закрити.

Термін його експлуатації спливає 2024 року. Ядерники, яких залишилося 40, визнають – установка збиткова, а на повну модернізацію усього обладнання потрібно мільйони гривень. Тож, не виключено, що Україна таки залишиться без єдиного дослідницького реактора, а унікальні опромінені ліки та деталі для високотехнологічного виробництва доведеться купувати за кордоном за великі гроші.

Факти ICTV раніше писали про те, що США розмістять в Україні виробництво ядерних реакторів.

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