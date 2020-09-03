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Київський форум рівних прав та можливостей: чому українки заробляють втричі менше чоловіків

Нестача грошей та домашнє насильство – ось виклики, з якими світ зіткнувся через карантин. Страждають від них, як жінки, так і чоловіки.

Проте експерти все ж наголошують, що на столичну телефонну лінію з психологічної допомоги з приводу домашнього насильства все ж звертається жіноча стать.

До того ж в Україні досі спостерігається гендерна нерівність – у жінок нижчі зарплати та менше можливостей для кар’єрного зросту.

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Київ два роки тому приєднався до Європейської хартії рівності і нині тут розмірковують, як дати жінкам більше можливостей. Адже чим більше економічно успішна жінка, тим вона щасливіша. Такі дані наводять у Фонді Олени Пінчук.

Але підтримувати жінок має передусім держава. Аби так було, їх має бути більше у політиці. Віце-спікерка Олена Кондратюк наводить дані: у парламенті зараз 21% жінок, тоді як у першому скликанні  було лише 2%.

Та все ж українкам важче пробитися на керівні посади навіть у комітетах прогресивної Верховної Ради України. На місцях ситуація ще гірша. Лише 10% жінок очолюють міста районного значення та 20% – обласні ради.

Окрім того, на сайті парламенту 17 липня зареєстровано урядовий законопроект, яким передбачено створення фонду для виплати компенсацій потерпілим від насильницьких злочинів.

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