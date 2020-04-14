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Київстар збільшує покриття мережі 4G та виділить кошти на боротьбу з Covid-19

Наразі робота онлайн набуває все більшого розповсюдження. Тож питання швидкісного інтернету – як ніколи на часі.

4G-інтернет вже працює у близько 10 тис. міст та селищ. А його швидкість може дозволити простіше працювати віддалено, розвивати телемедицину, державні послуги поступово переводяться в один додаток на смартфоні, і з сімейним лікарем можна бути на зв’язку онлайн. Про нинішні реалії роботи розповідають у Київстар.

– Високу швидкість інтернету в нашій мережі вже другий рік поспіль визначають одразу декілька незалежних компаній. Це стало можливим завдяки постійним інвестиціям та розширенню 4G-мережі. Під час карантину Київстар збільшує покриття, щоб в українців постійно був зв’язок та швидкісний мобільний інтернет, – зазначив президент компанії Київстар Олександр Комаров.

Окрім розширення 4G навіть підчас карантину, компанія також планує виділити близько 30 млн грн благодійної допомоги на боротьбу із коронавірусом.

До слова, Факти ICTV розповідали про перший онлайн-курс із мобільної грамотності Смартфон для батьків від Київстар.

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