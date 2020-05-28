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L’Oréal Україна безкоштовно передала близько 100 тис. одиниць продукції для лікарів

Українські та міжнародні компанії об’єднуються у допомозі суспільству впоратися з викликами сьогодення. Так компанія L’Oréal Україна впроваджує разом з партнерами програму солідарності в підтримку місцевої спільноти в умовах поширення коронавірусу.

Компанія безкоштовно передала близько 100 тис. одиниць продукції для санітарної обробки рук для допомоги лікарям та лікарням.

Доставка у всі основні лікарні України здійснюється, завдяки програмі Гуманітарна пошта України від Нової пошти. Благодійним партнером ініціативи виступає благодійний фонд Спанбонд.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали про те, як компанія Інтерпайп допомагає українським медикам та лікарням.

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