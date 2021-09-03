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Дарина Реготун |

L’Oréal Україна завершила 5-й сезон загальноосвітньої програми Краса для всіх

Випускниці загальноосвітньої програми Краса для всіх отримали дипломи. Їм дали змогу пройти спеціальне навчання в онлайн та офлайн форматах. Тепер вони зможуть реалізувати себе у бьюті-індустрії.

Проект впроваджено, аби  допомогти жінкам, що опинилися у непростій життєвій ситуації, здобути  освіту у сфері краси.

– Долаючи коло насильства дуже важливо для жінки мати робочі інструменти. Бути економічно незалежною, – каже менеджерка програми UNFPA Олеся Компанієць.

Організатори  планують і надалі підтримувати та допомагати  учасницям в їх прагненні побудувати шлях до кращого життя. Реалізація програми здійснюється за підтримки Фундації L’Oréal.

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