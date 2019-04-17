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Факти / Відео / Україна / Суспільство

Лайми, фініки і рука Будди: як на Запоріжжі вирощують екзотичні дерева

Лайми, лимони, помело, мандарини – сотня сортів цитрусових та іншої дивини в українському степу.  Сільський голова Юр’ївки, що на Запоріжжі, має ароматне захоплення – розводить екзотичні рослини. Свою теплицю називає цитрусарієм. А роботу в ньому – відпочинком.

Цитрусовою справою Сергій Трофименко зайнявся 4 роки тому. Через його руки  пройшли понад двісті видів дерев. Обирає те, що смачно. Захоплення чоловіка підтримує і дружина. Теж експериментує, але більше на кухні.

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У господаря є унікальний для України плід Рука будди. А ще є австралійські пальчикові лайми, китайські фініки та інші екзоти. На обійстя родини Трофименків уже просяться екскурсії. Господар переконаний – нічого складного немає, якщо до бажання додати трохи допитливості та обізнаності.

Цитрусолюби охоче діляться знаннями. Однодумці створили спеціальний форум у соцмережі, де обмінюються досвідом та підтримують початківців. І не зупиняються на одних лише цитрусах.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як вибрати корисні фрукти і овочі.

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