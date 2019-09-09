Латекс і анімалістичні принти: Лакуан Сміт на Нью-йоркському тижні моди

Ковбойський стиль у сучасній інтерпретації показав на Нью-йоркському тижні моди дизайнер Лакуан Сміт.

Він пропонує короткі латексні та силіконові сукні з анімалістичним принтом. Здебільшого майже прозорі.

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Також у колекції – джинси та різного крою штани і спідниці у поєднанні з купальниками замість блуз. І все це, на думку автора, можуть носити не лише жінки.

Доповнюють образи крислаті капелюхи. В деяких випадках – ковбойські черевики. Вечірнє вбрання також може нагадувати про вестерн, доводить Сміт, показавши декоровані стразами ансамблі.

До слова, Келлі Осборн у вишиванці назвала Україну серцем моди.

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