Юлія Сеник, Ведуча програми Факти
Латвія проганятиме росіян, а в Києві крадуть фото зі Стіни пам’яті! Новини Факти ICTV за 18.09.2023
– Ворог намагається відновити втрачені позиції — Євлаш;
– Атака на Дніпропетровщину 18.09.2023;
– Обстріл Одеси: сили ППО знищили 11 БпЛА;
– Без світла, води та серед руїн: репортаж з Новоандріївки на Запоріжжі;
– Байден наполягає реформувати Раду безпеки ООН;
– Румунія може продовжити заборону на експорт зерна з України;
– Чиновника Міноборони Нідерландів заарештували за обхід санкцій проти Росії — подробиці;
– Латвія попросить виїхати з країни 3600 росіян — хто у списку;
– Скандал у Києві: зі Стіни пам’яті почали зникати світлини військових;
Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 19:30 (18.09.2023).
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