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Юлія Сеник, Ведуча програми Факти

Латвія проганятиме росіян, а в Києві крадуть фото зі Стіни пам’яті! Новини Факти ICTV за 18.09.2023

– Ворог намагається відновити втрачені позиції — Євлаш;

– Атака на Дніпропетровщину 18.09.2023;

– Обстріл Одеси: сили ППО знищили 11 БпЛА;

– Без світла, води та серед руїн: репортаж з Новоандріївки на Запоріжжі;

– Байден наполягає реформувати Раду безпеки ООН;

– Румунія може продовжити заборону на експорт зерна з України;

– Чиновника Міноборони Нідерландів заарештували за обхід санкцій проти Росії — подробиці;

– Латвія попросить виїхати з країни 3600 росіян — хто у списку;

– Скандал у Києві: зі Стіни пам’яті почали зникати світлини військових;

Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 19:30 (18.09.2023).

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