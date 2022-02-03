Латвія збільшить оборонний бюджет через можливу російську агресію

Латвія планує збільшити оборонний бюджет через можливу військову загрозу з боку Росії.

Очікується, що Сейм Латвії схвалить спільний план країн Балтії, що дозволяє естонським, латвійським та литовським військовим без зволікання перетинати внутрішні кордони для захисту всього регіону.

– Ми вносимо внесок у колективну оборону. Це включає збільшення коштів на оборону понад 2,3% ВВП, – сказав президент Егілс Левітс.

Латвія розглянула всеосяжний план оборони і вважає, що збільшення бюджету потрібне на випадок загрози.

Міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс каже, що виділені кошти підуть на розвиток оборонної промисловості, повідомляє естонський телеканал ERR.

– Немає гарантії, що ми отримаємо боєприпаси, зброю чи інші предмети першої необхідності з тих країн, від яких ми маємо їх отримати. Немає гарантії, що ми отримаємо все це, коли нам це знадобиться, – заявив міністр оборони.

Тим часом Росія перекинула до Білорусі зенітно-ракетні системи С-400 – там вже тривають спільні з Росією військові навчання, йдеться у випуску Фактів ICTV.

Армійці відпрацюють умовну відсіч зовнішній агресії на південному та західному кордонах Білорусі – тобто з українського і польського напрямків.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг вкотре наголосив, що такі військові маневри на кордоні з Україною викликають занепокоєння.

Яку зброю вже отримала Україна від західних партнерів і для чого вона призначена – читайте у нашому матеріалі.

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