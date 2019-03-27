Спортивний та стильний: Porsche представив Cayenne Coupe

Прем’єра нового автомобіля Porsche Cayenne Coupe відбулася у Німеччині в закритому режимі. Журналістам Ранку у великому місті вдалося на власні очі оглянути новинку.

Автоконцерн Porsche вражає автолюбителів спорткарами: родстерами, класичними та середнього класу спортивними купе. Моделі вважаються надійними, якісними та стильними.

Зараз у світі стало модно конструювати купеподібні кросовери. Porsche пішов у цьому напрямку ще далі та вніс у новинку найпрогресивніші рішення.

Екстер’єр Porsche Cayenne Coupe

Кузов нового авто є унікальним від лобового скла до багажника. Нова лінія даху, яка водночас різко, але плавно переходить у задню частину кузова – лише підкреслює спортивний вигляд нового автомобіля.

– Я особливо пишаюсь тим, що ми не лише наділили автомобіль спортивними пропорціями, але й зробили його дуже гармонійним, – заявив віце-президент Porsche з дизайну Міхаель Мауер.

У новій моделі можна зачаруватися панорамним скляним дахом, який створює відчуття простору. Та безумовно, поціновувачі більш класичного дизайну можуть замовити карбоновий дах, як додаткову опцію.

Салон Porsche Cayenne Coupe

Салон версії Купе відрізняється насамперед сидіннями. Виглядає усе надзвичайно стильно, однак тут гору бере комфорт.

Передні спортивні сидіння оснащені інтегрованими підголівниками та електричним регулюванням.

У задньому ряду крісла посаджені нижче, ніж у стандартній моделі, заради комфорту пасажирів. Відзначимо, що у базовій комплектації ззаду крісел усього два. Хоча звичний тримісний диван можна замовити без жодних доплат.

Та для того, аби повністю відчути внутрішній комфорт авто, достатньо лише один раз у нього сісти. І повірте, виходити з авто зовсім не хочеться.

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Колір

Захват автомобілістів від Cayenne Coupe цілком зрозумілий – новинка вражає. І поки чоловіки заглядаються на форми авто, жінки захоплюються його кольором.

Лава Орандж – саме так називається відтінок нового кросовера. Колір гарячий, як і новинка.

Підсумок

У нового Porsche Cayenne Coupe є зрізана задня частина даху, розширені задні колісні арки, що створює потрібний візуальний ефект, нове оздоблення, спортивні сидіння з неймовірним комфортом усередині + бонус – панорамний дах та велетенські дизайнерські диски на 22 дюйми.

Висновок: Porsche Cayenne Coupe – найстильніше чотиридверне купе з наявних нині на ринку.

Як повідомлялося, Porsche вирішила остаточно відмовитися від дизельних двигунів.

Фото: Porsche

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