Ледь стримують сльози. Родичі полонених моряків повернулись із Росії

Двадцять чотири наші моряки, яких Росія незаконно полонила ще торік у листопаді. Напередодні їм продовжили термін тримання за ґратами до 24 і 26 жовтня. На засіданні суду були українська омбудсмен Людмила Денісова та родичі моряків. Сьогодні вони повернулися до Києва.

Потяг Москва-Одеса привіз до Києва нову велику родину. Саме так тепер називають себе 40 родичів ув’язнених в Росії українських моряків. Мами, батьки, сестри та брати бранців Кремля розчаровані останнім рішенням суду, який продовжив арешт до 24 жовтня. Тетяна Шевченко ледь стримує сльози. Її молодший брат, Андрій, зустрів свій 28 день народження в московській в’язниці.

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Батьки полонених більш стримані і небагатослівні.

Для багатьох з них ця поїздка на судилище у Москву була вже третьою. Цього разу, помітили деяке пом’якшення з боку росіян: кажуть, навіть конвоїри не так жорстко до них ставились.

Та попри все родичі моряків сповнені надії на краще.

До слова, Київ запропонував Москві обміняти Вишинського на Сенцова.

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