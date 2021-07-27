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Валентина Летяк |

Легально, із записом у трудовій: де влітку заробляють українські підлітки

У Павлограді Дніпропетровської області 16-річна Катерина вже третє літо поспіль підробляє у комунальному підприємстві. Дівчина прибирає в парках та скверах, доглядає за газонами та клумбами. Заробіток легальний та пристойний – близько 6 тис. грн на місяць.

А 14-річна Наталя працює в бухгалтерії комунального підприємства – їй довірили систематизувати архівні документи.

В Україні підлітки з 14 до 16 років мають право працювати  по чотири години на день, а старші – по шість.

Така практика на підприємстві вже 20 років. Цього літа тут працюють півтори сотні дітей, хоча сам штат дорослих фахівців – усього 60 осіб. Залучати неповнолітніх для підробітків у Павлограді вже звична справа. Місто виділило на це півмільйона гривень.

– Якщо дорослі бачать, що діти прибирають в парках, алеях – їх це стимулює. Я тут не стою на позиції економії коштів. Це не кошти. Тим більше, що вони окупаються за рахунок виконаних робіт, – пояснює міський голова Павлограду Анатолій Вершина.

У Покровську Донецької області також знайшли спосіб залучити дітей до роботи. У липні-серпні працевлаштували 70 дітей. Дівчата і хлопці, наприклад, доглядають за територією місцевого спорткомплексу. За місяць можна заробити 4-5 тис. грн.

Окрім зарплати, підлітки ще й отримують запис до трудової книжки.

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