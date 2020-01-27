Легенда баскетболу і володар Оскара: чим запам’ятався Кобі Брайант

Він був і лишається легендою баскетболу. Загинув Кобі Брайант, його приватний гелікоптер розбився у передмісті Лос-Анджелеса. Браянт все життя грав за одну команду, дворазовий олімпійський чемпіон і володар Оскара.

Брайант завжди ставив перед собою максимальні цілі. Після Майкла Джордана світовий баскетбол не довго лишався без свого короля. Його видовищна гра зачаровувала.

Кобі Брайант – один із п’яти гравців в історії НБА, поруч із тим же, Джорданом, який набрав за кар’єру понад 30 тис. очок. Він єдиний, хто в НБА за одну гру закинув 81 очко.

Після завершення кар’єри у 2016 році, Брайант мав купу планів: відкрив власний фонд, писав книжки і, звісно, не забував про команду, якій віддав 20 років своєї кар’єри.

Саме по дорозі на черговий матч Лейкерс власний вертоліт Брайанта впав. Попередньо через сильний туман. Кобі, його 13-річна донька, пілот та ще 6 пасажирів загинули. Звістка шокувала не лише спортивний світ. Зірки шоу-бізнесу, актори, політики, хто в соц. мережах, хто хвилиною мовчання вшанували пам’ять легенди.

Факти ICTV раніше писали про те, що на музичній премії Grammy вшанували пам’ять Кобі Брайанта.

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