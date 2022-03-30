Легендарному хіту – 8 років! Як пісню про Путіна співав весь світ

Легендарній пісні про Путіна сьогодні виповнюється рівно вісім років – її придумали харківські футбольні фани у 2014 році.

Двома словами вдалося висловили все, що тоді про російського президента думали українці.

Ролики в інтернеті, де співали про кривавого диктатора, стали вірусними, перегляди рахувалися мільйонами, її співали по всьому світу політики, артисти, пересічні громадяни, з’явилося безліч варіацій пісеньки, її співають на стадіонах, у цей час пропагандиські телеканали глушать звук.

Рашисти лютують від цієї пісні і напередодні навіть поширили інформацію, що взяли в полон її автора. Це виявилося фейком.

Позмагатися в популярності з піснею харківських фанатів нині може хіба що легендарна фраза – відповідь українських військових з острова Зміїний рашистським окупантам про російський військовий корабель.

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