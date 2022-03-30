Легендарному хіту – 8 років! Як пісню про Путіна співав весь світ
Легендарній пісні про Путіна сьогодні виповнюється рівно вісім років – її придумали харківські футбольні фани у 2014 році.
Двома словами вдалося висловили все, що тоді про російського президента думали українці.
Ролики в інтернеті, де співали про кривавого диктатора, стали вірусними, перегляди рахувалися мільйонами, її співали по всьому світу політики, артисти, пересічні громадяни, з’явилося безліч варіацій пісеньки, її співають на стадіонах, у цей час пропагандиські телеканали глушать звук.
Рашисти лютують від цієї пісні і напередодні навіть поширили інформацію, що взяли в полон її автора. Це виявилося фейком.
Позмагатися в популярності з піснею харківських фанатів нині може хіба що легендарна фраза – відповідь українських військових з острова Зміїний рашистським окупантам про російський військовий корабель.