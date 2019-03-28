Легендарний одеський Французький бульвар знищують забудовами

Одна із родзинок Одеси – Французький бульвар на межі знищення. Зелена зона може перетворитися в новий район з висотних житлових масивів. Будівництва на легендарній вулиці ведуться кілька останніх років, а невдовзі нових будинків може стати ще більше.

Французький бульвар – одна із візитівок Одеси. Зелено та близько до моря, багато пам’яток архітектури. Проте останнім часом тут виростають сучасні багатоповерхівки.

Дивіться: Машини з кругляком курсують щодня: хто та навіщо нищить Карпати

20 років тому у санаторії Магнолія оздоровлювались люди з усієї країни, а нині тут зводять новий житлокомплекс. Неподалік – міський Ботанічний сад із унікальною рослинністю. Та сьогодні прямо на його території з’явилися багатоповерхові апартаменти. Відтак легендарний Французький бульвар перетворюється на черговий житловий масив з висоток.

Левову частку території колишнього заводу шампанських вин передали забудовнику нібито для обслуговування адмінприміщень. Проте змінити цільове призначення орендованої ділянки неважко, бідкаються активісти.

Мер міста запевняє, що не допустить знищення вулиці і нині не бачить жодних причин для побоювань містян.

До слова, рейдерство на Печерських схилах: як бандити “віджимають” приватну власність.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.