Леґінси, накидки з латексу та сукні: колекція Givenchy весна-літо 2019

У Парижі напередодні завершилися покази колекцій от кутюр найвідоміших французьких дизайнерів та брендів.

Нові ідеї демонстрував дім моди Givenchy. Одна з цікавинок – леґінси та накидки з латексу, які дизайнер називає шкірою кутюр.

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Інша новинка – довгі сукні з велетенськими бантами, що нагадують янгольські крила. Аксесуари до такого вбрання – наплічники.

Крім того, публіка побачила цікаві крої з використанням гофрованої тканини, та цілі ансамблі з довгої бахроми.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що буде модно весною 2019.

Опубліковано Cічень, 25 в 13:10



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