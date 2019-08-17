Легко співав про те, про що інші говорити боялися: спогади друзів про Кузьму
Андрій Кузьменко лідер гурту Скрябін святкував би сьогодні 51-й День народження, але він загинув у ДТП у 2015 році.
Цього дня мільйони шанувальників ще раз згадають його пісні, вірші і книжки. Оскільки він був невиліковним оптимістом, драйвовою, розумною і дотепною людиною.
Його пісні аж ніяк не застаріли – скоріше навпаки, що далі – то актуальніші.
Усі друзі і близькі переконують, Андрій Кузьменко – це про справжнє, він не терпів фальші та непотребу у людських взаєминах.
Друг Олег Турко хоче організувати фестиваль у Кривому Розі, де музиканти з різних куточків країни виконували б пісні Андрія. Адже спадок залишився чималий. І література, і музика.
Він легко співав про те, про що інші говорити боялися.
Він став кумиром для мільйонів молодих українців.
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Любов шанувальників допомогла батькам Кузьми пережити загибель єдиного сина і кожна пісня Андрія допомагає жити далі.
Нагадаємо, Факти ICTV зібрали 10 найкращих хітів Кузьми Скрябіна.