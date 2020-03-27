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Факти / Відео / Шоу-бізнес / Зірки

Леся Нікітюк, Сергій Жадан та O.Torvald: як зірки розважають фанатів онлайн

Дедалі більше знаменитостей – і українських, і закордонних – влаштовують розваги для своїх шанувальників.

Можна відвідати онлайн-читання Сергія Жадана, чи послухати ліричні балади від Світлани Тарабарової.

В Ізраїлі сам президент читає дітям казки. Не залишився осторонь і рок-гурт O.Torvald. Хлопці провели безкоштовний майже двогодинний онлайн-концерт. Та ще й розіграли для глядачів квитки на свій майбутній виступ. Докладніше – у сюжеті Катерини Рудешко.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як через карантин українці переходять в онлайн.

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