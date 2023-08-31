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Марія Малевська, Журналістка Вікна. Новини

Лічені хвилини на роботу: як виконують завдання спецпризначенці загону Омега

Бойові виїзди бійців 5 окремого загону спецпризначення Омега Національної гвардії на Східному фронті зазвичай відбуваються швидко, адже, наприклад, на роботу з БТРа є буквально лічені хвилини – три, можливо, п’ять.

Працюють спецпризначенці з досить близької відстані, тож відповідь з боку росіян дуже ймовірна і може бути швидкою. Після відкриття вогню по російських позиціях БТР одразу їде назад.

– Ворог намагається прориватися, але намарно, бʼється головою, – зазначає військовослужбовець 5 загону спецпризначення Омега НГУ Віталій.

Коли сонце вже високо і починає пекти, стають до роботи гранатометники. Окрім авіації, на позиції чутно дзижчання безпілотників. Але спецпризначенцям треба закінчити роботу – знищити склад боєкомплекту, з чим вони почасти і справляються.

– Ворог дуже гарно укомплектований на цій ділянці фронту, ну і максимально, куди можемо дістати — це склади з БК, – розповідає військовослужбовець 5 загону спецпризначення Омега НГУ Назарій.

Війна в Україні, Національна гвардія
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