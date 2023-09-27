Юлія Сеник, Ведуча програми Факти
Ліцензія на експорт зерна та розмінування країни за 10 років! Новини Факти ICTV за 27.09.2023
– Зеленський повідомив гарні новини з фронту;
– Тарнавський заінтригував новинами на Таврійському напрямку;
– Україна хоче ліцензування експорту зерна до Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини;
– Україна запускає ринок послуг з гуманітарного розмінування;
– Каральні загони в Скадовську: окупанти нещадно боряться з Рухом “Жовта стрічка”;
– Вдова воїна ЗСУ бореться за звання полеглому чоловікові.
Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 17:30 (27.09.2023).
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