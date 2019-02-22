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Лідери опозиції в Молдові звинуватили владу в отруєнні ртуттю

Лідери опозиції Молдови заявили, що їх намагалися отруїти ртуттю.

Про це напередодні оголосили очільники політичного блоку Акум Майя Санду та Андрій Настазе.

Звинувачують чинну владу, й зокрема провладну Демократичну партію. Втім, конкретних доказів її причетності не надали.

Демократи називають заяви опозиціонерів необґрунтованими та пов’язують з майбутніми парламентськими виборами, які відбудуться у неділю.

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Раніше Факти ICTV писали, що у вересні президент Республіки Молдова Ігор Додон потрапив у ДТП.

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