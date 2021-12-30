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Факти / Відео / Lifestyle

Лідирують дитячі книжки: сплеск активності на книжковому ринку

Маргарита Верещагіна Відеоредактор

Нечуваний сплеск активності на книжковому ринку. Майже половина витрат за програмою “1000 грн за вакцинацію” в українців йде на книги, а лише потім купують квитки в кіно. І це приємна несподіванка, кажуть продавці.

Нині в замовленнях лідирують дитячі книжки, потім художня література, а тоді – бізнес та економіка, розповідають ритейлери.

Книжкові ритейлери кажуть, такий попит підтримує й галузь загалом. Бо ж у виграші будуть і видавництва, і автори, а, врешті, й читачі.

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