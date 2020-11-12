Лікар сам обирає кого лікувати: в Україні скасовують планові операції

В Україні через наповненість лікарень скасували планові операції. Робитимуть лише термінові. Проте цю терміновість визначає лікар, і не завжди його рішення адекватне. У багатьох регіонах люди скаржаться, що пацієнтів у критичному стані відмовлялися госпіталізувати.

Читайте: Які планові операції та госпіталізації дозволені в помаранчевій зоні

Такі правила встановлені постановою Кабміну ще з липня. Відповідно до неї госпіталізації пацієнтів обмежують, якщо місто в червоній чи помаранчевій зоні. Оскільки всі регіони нині червоно-помаранчеві, з понеділка в Україні роблять тільки ургентні операції.

У МОЗ роз’яснили – обов’язково допомагатимуть породіллям, новонародженим. У спеціалізованих медустановах лікуватимуть онкохворих пацієнтів, паліативну допомогу надаватимуть у стаціонарах.

У звичному режимі працюють заклади національного рівня – Інститут серця чи інститут хірургії Шалімова.

– Інсульти, інфаркти, ургентні операції – не можуть бути перенесені. Хворим вчасно буде надаватися медична допомога. Ніхто ніяких заборон не встановлював, – пояснив очільник МОЗ Максим Степанов.

В Україні відповідно до постанови Кабміну нетермінові госпіталізації будуть відновлювати в регіонах, які переходитимуть у жовту та зелену зони карантину.

Локдаун в Україні

Результати запровадження карантину вихідного дня повинні бути на другий-третій тиждень. Але якщо їх не буде, можливий повний локдаун. Такий прогноз озвучив глава Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан.

Все залежить від правильного застосування цього обмеження, оскільки його практикували в різних країнах, і воно мало суперечливі результати.