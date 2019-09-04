Лікар у відпустці – відділення закрили! На Волині батькам з дітьми немає куди звернутись

На Волині через відсутність лікарів закрили одразу 2 відділення у районній лікарні Локач. Вони пішли у відпустку, а от замінити їх – нікому. Знайти інших фахівців у лікарні не можуть, бо молоді спеціалісти працювати у районах не хочуть.

У цьому ж районі 25 тис. населення, з них 5 тис. – діти. Тож ще місяць пацієнти змушені будуть їздити до медиків у сусідні райцентри, аж за півсотні кілометрів. З такими дітками – це справжня мука, кажуть батьки.

Педіатричне відділення райлікарні на 10 ліжок, нині тут порожньо. Єдиний лікар – у відпустці, решта персоналу перевели до інших відділень. Така ж ситуація і в інфекційних палатах.

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Єдиний педіатр у поліклініці за день приймає до півсотні маленьких пацієнтів, та це лише планові огляди. Якщо ж буде потрібна медична допомога – тут отримати її не зможуть. Працювати на два заклади одночасно лікарю не вдасться.

Профільні чиновники запевняють – закриття одразу двох відділень у лікарні – вимушене. Знайти фахівців нині непросто – молодь у таких райцентрах і тим більше в селах працювати не хоче і масово їде за кордон. Адже в Україні зарплата мізерна. Не стримують навіть службові квартири, які пропонують у Локачах.

Упродовж місяця, доки відділення знову не відкриють, лікарі швидкої готові возити дітей і пацієнтів з інфекційними хворобами до медзакладів сусідніх районів, але з настанням холодів робити це буде важче і проблеми це аж ніяк не розв’яже.

До слова, б’ють та зикидають камінням. В Україні почастішали напади на лікарів швидкої.

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