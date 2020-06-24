Лікарі два місяці без зарплат. Київський пологовий будинок залишився без фінансування

В редакцію Фактів ICTV звернулись медики столичного пологового будинку, які другий місяць сидять без зарплати і може дійти до бунту. Без грошей залишились, бо керівництво закладу не підписало договір з Національною службою здоров’я.

Пояснили, що тоді коштів на пологи, які виділятимуть ні на що не вистачатиме. Переконані, що медзаклад має отримувати більше, ніж там порахували.

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Тобто, наразі лікарня не погодилась на медреформу і залишилась на балансі міста, а місто не може фінансувати зарплати.

Ця історія почалася ще у жовтні, коли медзаклади Києва мали перетворитися на комунальні некомерційні підприємства, щоби в подальшому укласти договір з Національною службою здоров’я України. І фінансування з міських бюджетів з 1 квітня переходило на державний.

Коректний перерахунок тарифів на медичні послуги завершиться до 2021 року. Такий прогноз висловив глава парламентського комітету здоров’я нації та медичної допомоги Михайло Радуцький.

Радуцький зазначив, що в рамках перегляду медреформи будуть внесені зміни в розрахунки вартості пакетів медичних послуг, які держава оплачує медустановам, а також підвищена зарплата медикам.

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