Лікування коноплею: де практикують та чи можливе в Україні

Ольга допомагає 6-річній дочці сісти. Самотужки Даринка це зробити не може, як не може самостійно ходити, їсти та розмовляти.

Аби хоч якось полегшити болісні судоми, Ольга дає дочці препарати, які приписав лікар. Та вони гальмують розумовий розвиток. Не так давно Ольга прочитала в мережі про альтернативне лікування.

Незважаючи на те, що в Чехії закон не такий суворий, щороку в Празі на марш за легалізацію марихуани збираються тисячі людей. Окрім поціновувачів просто розслабитися, на марші є й прихильники лікувального використання канабісу.

В Чехії заборонена, у Празі нам вдалося знайти одне місце, де вона фактично відкрито рекламується. Аптека, де продаються ліки на основі канабісу. Вона так і називається – Конопляна лікарня.

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Ліки на основі канабісу в Чехії легалізували 2013-го. Закон ініціювали пацієнти, які потребували цих препаратів.

Влітку цього року Управління контролю за продуктами і ліками США офіційно схвалило перший препарат на основі канабісу, який може бути ефективним при лікуванні епілепсії.

Мама Дарини планує написати офіційне звернення до МОЗ, щоб чиновники дозволили ввезти препарат в Україну та провести дочці курс лікування.

До слова, допомагає кинути палити – вчені створили унікальну вакцину.

Опубліковано Жовтень, 19 в 17:53



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