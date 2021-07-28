Лікування опіків в Україні: які є проблеми та чому смертність висока

У Києві 12-річний хлопець хотів зробити фото на даху вагона, в результаті чого отримав сильне ураження струмом.

Петро отримав 92% опіків тіла, черепно-мозкову травму. Також дитина перенесла ампутацію руки. Замість нього дихає апарат штучної вентиляції легень. Він може видавати лише звуки.

Два місяці тому на те, що виживе, Петі давали 1% зі 100%. З кожним прожитим днем шанси хлопця ростуть. А з ними – рахунки за лікування.

Нині він перебуває у Київському опіковому центрі (міська лікарня №2). Це одне з головних місць в країні, де надають допомогу людям з опіками. Півтори тисячі пацієнтів на рік, третина – важкі й дуже важкі. За лікування кожного платить держава – 4 800 грн. Лікарі стверджують, що цієї суми бракує на повноцінне лікування пацієнта.

– Ми порахували, що на хворого з опіками 60% та глибокими 20% потрібно витратити близько 500-600 тис. грн. Частину всього необхідного купує лікарня, а все інше – родичі, – зазначив заступник директора з хірургії Київської лікарні №2 Андрій Жернов.

Наприклад, Петі за два місяці призначили медикаментів на кількасот тисяч гривень. Один день обходиться в 10 тис. Лише розчин для щоденної перев’язки – тисяча. А його мама заробляє на місяць всього 7 тис. Тому, щоб син мав шанс боротися, їй, як і більшості українців у такій ситуації, довелося піти світом із простягнутою рукою.

Медики розповідають, що пацієнтам, які вже довго перебувають у лікарні та не мають коштів на медикаменти, допомагають волонтери.

За словами заступниці очільника Національної служби здоров’я Тетяни Бойко, грошей на всю медицину бракує. Але особливо важкі випадки коштами забезпечені добре. Тариф може варіюватись від 4,5 тис. грн до 119 тис. грн.

Лікарі з Київського опікового центру кажуть, що за червень отримали по 7 тис. грн на пацієнта. 6 500 грн з них – зарплати. І лише 500 – ліки.

– Я б хотіла, щоб у лікарні був весь арсенал останніх антибіотиків. Щоб персонал зміг після кожного хворого змінювати рукавички, щоб до кожного хворого можна було зайти у чистому, новому халаті, – каже завідувач гнійно-септичної реанімації Наталія Ісаєнко.

Нині на весь центр лише шість стерильних боксів, що критично мало. Також, щоб закрити рани, інколи необхідно здійснювати пересадку шкіри від донора, як це зробила мати Петра. Але якщо донора немає – лікарі використовують ксеношкіру, тобто свинячу. Її треба купувати, міняти щокілька днів, а це – не лише зайвий біль, а й ризик крововтрати та сепсису. У світі вже давно вирішили це питання завдяки банкам посмертної шкіри. Але у нас через брак коштів вони передбачені лише на папері.

Щодня в Україні до лікарень з опіками потрапляє 100 осіб. А в опікових центрах недостатньо ліків та матеріалів для перев’язок через брак фінансування. Тому, за останніми даними Вашингтонського інституту, Україна у п’ятірці країн світу із найвищою смертністю від опіків.

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