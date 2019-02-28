Лікування за кордоном. За кого платить держава і як отримати допомогу

Тисячі людей щороку змушені шукати гроші на лікування за кордоном. Переважно, це пацієнти, які потребують різноманітних трансплантацій. Адже в Україні нема ані реєстру донорів, ані, часто, технічних можливостей для пересадки того ж кісткового мозку.

Цьогоріч держава спрямувала на лікування хворих за кордоном 690 млн грн. Це найбільша сума за усю історію незалежності. Щоправда, на усіх цих грошей не вистачає. Пацієнти ж часто нарікають на затягування справ.

Гроші на лікування закладають у бюджет. Торік – 390 млн. Та їх не вистачило. До кінця року МОЗу вдалося переконати виділити іще майже таку суму. Цьогоріч заклали майже 700. Це аномально великі кошти для України.

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Плюс, дозволили користуватися залишками, які не використали інші пацієнти, на рахунках закордонних клінік. Ось і результат: якщо, приміром, 2012-го відправили за кордон тільки 14 людей, минулого року – майже 300. Та, не все так райдужно.

Йдеться про довідку, яка визначає ступінь ризику. Пані Валентині довелося робити її аж у Туреччині. А це додаткові гроші, та головне час, якого у жінки нема. Якщо стан ремісії завершиться, людину можна уже не врятувати.

Зараз вона телефонує до міністерства з надією почути відповідь – так. Та, по-справжньому, українців врятує лише програма трансплантології, що дозволить робити пересадки в Україні. Однак її досі не запустили.

До слова, пацієнти змушені рятуватися за кордоном! Чому в Україні не працює трансплантологія.

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