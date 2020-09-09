Лікує бронхіт і зуби. На Харківщині 70-річний Айболить дбає про 2 тис. селян

Він відмовився від квартири, ходить пішки на роботу і лікує майже 2 тис. пацієнтів. На Харківщині сімейним лікарем працює чоловік, у якого медичний стаж понад півстоліття.

Жителі сімох сіл називають його Айболітом, і знають, що до нього можна прийти з будь-якою болячкою. Сам він каже, що робота для нього має взаємний терапевтичний ефект, і на пенсію йти навіть не думає.

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У Новоселівці Харківської області – всього 200 жителів. Новий фельдшерський пункт тут і за місцевий клуб одночасно. Ще в липні лікар приймав у старій занедбаній будівлі, без води й електрики.

Пацієнтів у Віктора Федоренка – як у популярного міського лікаря – майже 2 тис. Декларації з ним уклали жителі не тільки Новоселівки, а й ще шістьох сусідніх сіл. Каже, що знає не тільки анамнез кожного, а й біографію і сімейні драми.

Сільський лікар має вміти все – лікувати бронхіт, призначити краплі для серця і навіть вирвати зуба. Бо до районного центру далеко, а в обласний більшість жителів вибирається лише за нагальною потребою.

За півстоліття пан Віктор встиг попрацювати фельдшером, інфекціоністом, педіатром і хірургом. У кількох селах за день медик встигає оглянути десятки пацієнтів, друга половина дня – виклики додому.

Після об’їзду сіл повертається в амбулаторію у Веселому – це його основне місце роботи. Амбулаторію торік побудували з нуля за президентською програмою – тут і кардіограму роблять, і стаціонар на чотири ліжка.

Для лікаря навіть підготували двокімнатну квартиру. Та Федоренко від житла відмовився, залишивши її для молодого колеги, який колись прийде йому на заміну. Втім поки охочих немає.

На роботу і додому, у село за кілька кілометрів, 70-річний лікар добирається пішки. За день находжує з десяток кілометрів. Бо не хоче здаватися пацієнтам старим та немічним.

Робочий день закінчується о 16.00, та пан Віктор ніколи не вимикає телефон. Йому дзвонять і вночі, і у свята. Він нікому не відмовляє, каже, що коли пацієнт одужує, і сам отримує терапевтичний ефект.

Як працює електронний рецепт від лікаря

У Дніпрі вперше в Україні впровадили електронний рецепт. Тепер аби купити препарати, призначені сімейним лікарем, в аптеці достатньо показати смс зі свого смартфона.

Отримати електронний рецепт можна без прив’язки до місця реєстрації. Його виписує сімейний лікар – дистанційно або під час прийому. У рецепті індивідуально, під кожного пацієнта, вказують всю додаткову інформацію про препарат.

Лише за тиждень роботи сервісу в Дніпрі виписали майже 5 тис. електронних рецептів. Діє він упродовж місяця, а підробити його, запевняють фахівці, неможливо.