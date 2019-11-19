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Лікують безкоштовно. На Рівненщині медиками третій місяць не платять зарплати

В декількох областях не можуть виплатити зарплати працівникам райлікарень. На місцях пояснюють, що медичної субвенції до кінця року не вистачає. В Міністерстві охорони здоров’я ж кажуть, що насамперед це проблема місцевої влади, яка утримує ці заклади, саме вони повинні дофінансовувати лікарні.

В місті Дубно на Рівненщині медики навіть перекривали міжнародну трасу. Персонал районної лікарні з вересня не отримує грошей.

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Грошей на зарплату в районі вже немає, кажуть у лікарні. До кінця року бракує більш як 7 млн грн. Та половина пацієнтів – з Дубна. Тож було б справедливо, якби місто за них і розрахувалося. Та тут чиновники порозумітися не можуть.

Бюджет району зменшився в рази, тому грошей на зарплату і забракло, а медичної субвенції не вистачило. Загалом, області для медиків потрібно ще понад 80 млн грн.

І така ситуація не лише на Рівненщині, медичної субвенції на зарплати до кінця року не вистачає ще декільком областям. У Міністерстві охорони здоров’я нарікають на роботу місцевих рад, які утримують ці заклади і повинні дофінансовувати їх, якщо субвенції не вистачає. Однак, таки планують виділити 700 млн грн на погашення боргів.

Нагадаємо, в Україні медики, які працювали у зоні проведення ООС можуть отримати статус учасника бойових дій.

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