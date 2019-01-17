Лікують, годують і вчать жити серед людей – притулок для тварин у Львові

Понад 70 історій порятунку, саме стільки тварин прихистили львівські зоозахисники у нещодавно створеному притулку. У самому серці Львова – на території парку Знесіння небайдужі містяни облаштували домівку врятованих тварин. Лелеки та лебеді з перебитими крилами, лис, сова, борсук, кінь. Тут з дня у день лікують, годують, вчать жити серед людей і якщо є хоча б один шанс – намагаються відпустити тварин на волю.

У кожного тутешнього птаха – своя історія. Лебідь на прізвисько Гидке каченя, не зміг відлетіти, бо вдарився об електричні дроти і травмувався. Повернутись до зграї не можуть і лелеки – в одних перебиті крила, інші знесилені холодом.

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Історія цього притулку розпочалась із коня Орлика. Колись посеред Карпат він возив кругляк – тепер розважає місцевих дітлахів.

Змушені були врятувати й лиса Фокса – його ще малям продавали за 400 грн. через сайт оголошень. Від лихо-господаря вдалось звільнити борсука Тимофія, який 7 років майже нерухомо жив у котячій клітці. А сову Соню разом із поліцейськими відібрали у браконьєра.

За господарством, а це понад 70 тварин, доглядають лише четверо волонтерів. Фінансово ж допомагають їм лише небайдужі львів’яни.

До слова, харківський притулок для тварин: 120 собак чекають на господарів.

Опубліковано Cічень, 17 в 11:07



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