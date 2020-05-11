Лікують легку форму Covid-19: особливості телемедицини в США

В умовах пандемії нині активно розвивається телемедицина. Зокрема у США через інтернет консультують та лікують навіть хворих на легку форму Covid.

У США телемедицина – поширена практика в системі охорони здоров’я, яка стала особливо актуальною сьогодні, під час пандемії. Центр контролю та профілактики захворювань рекомендує лікарям призначати більше візитів із хворими за допомогою відео та аудіозв’язку. І саме таким чином дізнаватися про симптоми, які можуть бути пов’язані із ураженням Covid -19.

У США на ринку телемедицини існує кілька платформ та додатків, які дозволяють лікарям та пацієнтам спілкуватися у безпечний спосіб та спеціальні набори для того, аби робити тести у домашніх умовах.

Навіть у стоматології знайшлося місце для надання послуг пацієнтам за допомогою відеозв`язку.

Teladoc, найбільша у США платформа телемедицини, повідомляє про понад 100 тис. віртуальних візитів щотижня.

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