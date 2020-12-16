Ліквідація дитячих будинків до 2026 року: чи реально це і що не так з реформою

В Україні планують ліквідувати дитячі будинки та повернути дітей до родин – будинків сімейного типу та патронатних сімей.

Цей процес має закінчитися до 2026 року, однак нині він гальмується.

За 2020 рік 11 областей не створили жодної патронатної сім’ї. Нині їх 139 в Україні, а потрібно 2,5 тис.

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Ймовірними причинами гальмування реформи можуть бути постійні кадрові зміни у керівництві Мінсоцполітики, а також катастрофічна нестача соціальних працівників.

Крім того, вже працюючі соцпрацівники служб у справах дітей часто не реагують на домашнє насилля, про яке їм повідомляють.

Патронатні родини в Україні

Патронатні родини є альтернативою дитячим інтернатам і притулкам в Україні.

Вихователі отримують кошти на дітей від держави та піклуються про малюків.

Детальніше про патронатні родини в Україні читайте на Фактах ICTV.