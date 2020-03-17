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Факти / Відео / Україна

Ліквідувати загрозу. Як військових спецпризначенців навчають протидіяти тероризму

Вони не втрачають пильності, адже у час війни їм доводиться протидіяти диверсіям та атакам терористів. Таке завдання військових спецпризначенців. Це особливий підрозділ, який будь-якої миті готовий до штурму, звільнення заручників, мають навички десантування та точної стрільби.

Усе це застосовують у разі диверсійних дій на військових об’єктах. А також здійснюють охорону вищого керівництва Збройних Сил та представників іноземних делегацій. 90% офіцерів Центру спеціального призначення, що на Київщині – це учасники АТО та ООС. Деталі у сюжеті Христини Величанської.

Нагадаємо, Факти ICTV раніше писали про те, як відбуваються навчання українських ВМС.

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