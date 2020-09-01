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Лінійки лише для першачків, батьків у школу не пускають – 1 вересня в Україні

В українських навчальних закладах сьогодні стартував новий навчальний рік. З часу незалежності, країна вперше зустріла день знань у час епідемії – влада дозволила освітній процес, попри постійне збільшення кількості хворих на коронавірус. Щоправда, із суворими рекомендаціями.

До шкіл ходитимуть у всіх зонах, крім червоної – там вчитимуться дистанційно. Також керівники закладів освіти мають так організувати роботу, щоб до мінімального зменшити можливість інфікування.

Водночас, уряд дозволив батькам підбирати для своїх дітей той варіант навчання, який їм підходить найбільше, а держава продовжить трансляцію телеуроків.

Факти перевірили школи напередодні.

Усюди антисептики, запасів є на місяць, закупила міська влада.  Є також маски, але лише для вчителів. Розведені входи та виходи – загалом 5 окремих входів для різних класів. Діти  по-максимуму навчатимуться у своїх кабінетах.  За можливості – навчання на вулиці. Їдальня працюватиме, але також в особливому режимі.

В Івано-Франківську діти 1 вересня до школи не пішли, їм на два тижні подовжили канікули. Місто у червоній зоні.

Початок навчального року припав на вівторок, 1 вересня. Школярі вперше за півроку сядуть за парти, однак процес навчання уже не буде попереднім: карантин продиктував для учнів нові правила.

Як Україна святкує День знань в умовах карантину та які школи не вийдуть сьогодні на навчання, читайте в онлайнт-трансляції на сайті Факти ICTV.

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