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Лінія небезпеки: як українські прикордонники захищають кордон на межі з Білорусю

Посилити захист українсько-білоруського кордону хоче Держприкордонслужба. Про це нещодавно заявив її керівник Сергій Дейнека. Бо хоч зараз там спокійно – наступ російських військ з боку Білорусі ймовірний. Про це попередила і естонська розвідка.

З Білоруссю в України понад 1 080 км кордону. Як і межа з Росією – це теж лінія небезпеки. Білорусь через політичну кризу стала військовим округом Росії, доповідала на початку року естонська розвідка, яка називала наступ кремлівських військ на країни Балтії та Україну саме звідси.

Пункт пропуску Сеньківка – унікальне місце, кордон між трьома державами: Україною, Росією та Білоруссю. Фактично – міждержавне роздоріжжя.

Наряди, які патрулюють ділянки, лісами намотують кілометри. Також встановлюють майже прозору сигнальну нитку, Обірвавши її, порушник сам про себе сповістить патрулям. Кордон облаштовують за власні кошти. Допомагає і місцева влада. Є ділянки, де інженерних конструкцій немає. Тут допомагає природа, довкола болото й ліс.

Стежки добре знають місцеві. Їх інколи ловлять за незаконний перетин. Якщо кордон з Україною порушить іноземець, то його максимум оштрафують на кілька тисяч грн. Українця, якого впіймають білоруські прикордонники, можуть і посадити. Такі закони. На межі держав досі є ділянки у приватній власності. Це теж ускладнює роботу прикордонникам.

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Кордон не лише наземний, але й по воді. Річкова ділянка спокійна. Як правило, тут вихід малих плавзасобів. У теплу пору року люди приходять порибалити.

Активності по той бік українські прикордонники поки не бачать. Тиша і на пунктах пропуску. Ні туристів з Росії, ні політичних біженців.

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