Лісові пожежі та теплові удари: наслідки аномальної спеки у Європі

В Європі фіксують температурні рекорди за всю історію спостережень. У Німеччині, Франції, Польщі, Чехії та Швейцарії температура досягає +40, подекуди очікується, ще спекотніше.

Синоптики стверджують – спека в Європу прийшла з гарячим повітрям з північної Африки. Найспекотніше у Франції – там нині понад 40 градусів. В країні через аномальну спеку вже загинули троє літніх людей. Саме вони найбільше страждають від такої погоди. Тому лікарні та центри для людей похилого віку по всій країні чергують у посиленому режимі.

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В Парижі заборонили в’їзд автівок, що особливо забруднюють довкілля, адже через спекоту якість повітря в мегаполісі різко погіршилася.

Французька влада готується призупинити заняття в школах. Напружено працюють зараз медики і в Німеччині, там нині плюс 37 градусів. У кількох людей теплові удари сталися прямо на вулиці. Рятуються німці від спеки біля річок, фонтанів і у парках.

Також люди більше ласують морозивом самі, та й про братів менших не забувають. Зокрема, спеціальне морозиво у ці дні отримує дехто з мешканців зоопарку Мюнхена.

Швейцарія також потерпає. На берегах знаменитого Женевського озера велелюдно, а на вулицях міста особливою увагою перехожих користуються фонтани – і великі, і маленькі. Повітря в країні розпеклося до 37 градусів. Влада оголосила третій ступінь небезпеки в Женеві й четвертий – найвищий – в деяких інших регіонах.

Через спеку, в іспанському регіоні Каталонія сплахнули ліси. Вогонь вже знищив 4 тис. гектарів. Пожежу поки не вадється взяти під контроль, влада задіяла майже 300 вогнеборців, 60 пожежних машин та 15 вертольотів.

Нагадаємо, у Києві зросла концентрація шкідливих домішок у повітрі через аномальну спеку.

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