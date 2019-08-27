Лісові пожежі вирують одразу на двох континентах: палає Бразилія, Болівія та Греція

Палає лісова пожежа в Греції, з острова Самос вивозять туристів. Не вщухає вогонь і в тропічних лісах Амазонки, а влада Бразилії відмовляється від міжнародної допомоги.

На грецькому острові Самос палають лісові пожежі. Полум’я швидко поширюється через сильний вітер та спекотну суху погоду. Місцева влада вже евакуювала майже тисячу туристів. Пожежу гасять щонайменше 700 вогнеборців.

Читайте: Пожежа у Чорноморську: вогонь охопив караоке-клуб і дитячий центр

Продовжується масштабна пожежа у тропічних лісах Амазонки. Палає на площі у майже 2 млн гектарів не лише у Бразилії, а й Болівії.

Болівійський президент готовий прийняти міжнародну допомогу, а от очільник Бразилії відмовився від світової підтримки в гасінні найбільшої за останні десятиріччя пожежі.

Пожежі в Амазонії обговорюватимуть незабаром і на Генеральній Асамблеї ООН. Кожна країна зможе запропонувати свою допомогу для збереження лісів. Адже Амазонський ліс виробляє близько 20% світового кисню.

А в Іспанії повінь, затопило Мадрид. Найбільше постраждало передмістя Арганда-дель-Рей. Через сильний дощ каналізація не впоралася з великою кількістю води.

Вулиці перетворилися на справжні річки. Потік був таким сильним, що пересував автівки. Залило кілька станцій метро, їх тимчасово закрили. Синоптики прогнозують у регіоні нові зливи до кінця літа.

Нагадаємо, у Полтаві ввечері 21 серпня виникла пожежа в одноповерховій складській будівлі Нової пошти, вогонь гасили 80 рятувальників.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.