Ліси без дерев: як на Київщині застосовують незаконну схему вирубки

Біля Василькова уже третій місяць вирубують сосновий ліс. Колись, кажуть місцеві, тут були досить густі діброви. Нині на повну працює пилорама. Для чого саме і чи є на це дозвіл, людям не пояснюють.

В екоінспекції обіцяють узяти ситуацію під контроль, але радять мешканцям звернутися до них з офіційною заявою.

Проте в обласному лісництві запевняють, що вирубка лісу під Васильковом цілком законна, що там триває санітарне очищення і вирубують лише уражені дерева.

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А також переконують, що мають відповідну документацію. На боці лісників і правоохоронці, які підкреслюють законність вирубки.

Та місцеві звітам чиновників не дуже довіряють. Кажуть, тут працює хитра схема – є дозвіл на вирубування одного хворого дерева, а нищать гектари здорового і перевірити це вкрай важко.

Також масштабну вирубку лісів викрили співробітники СБУ на території державних лісгоспів Житомирської, Закарпатської та Івано-Франківської областей.

У період з серпня по вересень 2019 року було вирубано понад 300 дерев, які коштують майже 2,5 млн грн.

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