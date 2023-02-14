Літаки – не головне: Костенко про очікування від Рамштайну-9

Наразі для України не так важливо домовитися на Рамштайні про сучасні винищувачі, як збільшити та прискорити постачання артилерії, боєприпасів до неї і танків, які конче потрібні на полі бою.

Таку думку висловив полковник СБУ, секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в коментарі ведучій Вікна-новини Яні Брензей в ефірі телемарафону.

– Я розумію, що літаки – це таке політичне питання, яке покаже масштаби підтримки України Заходом. Але те, що нам потрібно сьогодні, коли РФ готує повномасштабний наступ, коли росіяни продавлюють нас по декількох напрямках, і нашим силам оборони дуже важко, я думаю, головне – це домовитися про артилерію і боєприпаси до неї, які мають ключове значення на полі бою. І, звісно, визначитися з країнами щодо постачання Україні броньованої техніки, зокрема танків, – пояснив він.

За його словами, саме ця зброя та техніка допоможе зараз у стримуванні російських окупаційних військ та підготовці ЗСУ до майбутніх контрнаступів.

Костенко бачить позитивні зрушення у розумінні західними політиками необхідності надати Україні не просто оборонне озброєння, а саме наступальне, яке приведе до перемоги.

– Тому треба прискорити постачання цього озброєння, прибрати бюрократію. Я думаю, що темою Рамштайну буде також і прибирання оцієї бюрократії, тому що час на боці Росії, вона має перевагу, поки у нас немає достатньо техніки. Це потрібно зробити досить швидко, щоб ми були готові до весняної кампанії, – підсумував політик.

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