Літери Z на стінах і списки місцевих мешканців на столах: перше відео зі штабу окупантів на Харківщині

Малі Проходи – невеличке село на Харківщині поблизу кордону з Росією. Усе літо саме тут точилися запеклі бої. І саме звідси по Харкову били російські Урагани, Гради, Піони та Смерчі.

У приміщенні тутешньої сільради у росіян був штаб. Перше, що видно на стінах, написи Махачкала. Вони є у кожній кімнаті.

Також у приміщенні розкидані документи, трапляються написи Дагестан і малюнки, схожі на гори. На столі в одній з кімнат окупанти залишили списки мешканців населеного пункту призовного віку, підручник всесвітньої історії і свої сухпаї.

А ще портрет Тараса Шевченка на стіні. Але наші бійці кажуть, що він валявся на підлозі. Це вони вже його дістали і повернули на місце.

Також літерою Z, яка стала символом окупантів під час повномасштабного вторгнення в Україну, обмальовані всі стіни.

Відбивали ці населені пункти бійці Харківської тероборони – 127 бригада, створена лише у березні цього року. Це колишні айтівці, менеджери, посадовці, прокурори та перукарі з Харкова. Ті, хто вчився тримати зброю в бою, змогли погнати звідси російських спецпризначенців з ОМОНу та СОБРу.

Наші військові кажуть, що у Малих та Великих Проходах розміщувалася посилена батальйонна тактична група російських кадрових військових. Але відійшли зі своїх позицій вони з великими втратами.

Місцеві жителі розповідають, що виїхати з села можна було лише у російський Бєлгород. За будь-які суперечки людей саджали, як тут кажуть, “на яму”.

Будинки у селі окупанти розграбували: винесли побутову техніку і навіть дитячі речі. А, мабуть, найзаможніша хата у селі була штабом російських офіцерів.

Вони пригледіли собі садибу з басейном, альтанками та великим просторим будинком. Але от лишили після себе ящики з-під боєкомплектів з написом ОМОН Іжевськ.

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