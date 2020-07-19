Літній відпочинок 2020. Чим унікальний курорт Росєйка на Одещині та ціни

Через карантинні обмеження а багатьох країнах українці цього року згадали про вітчизняні курорти. Затока, Грибівка на Одещині – зараз на піку популярності.

Є й менш відомі, але нічим не гірші місця, серед таких й курорт Росєйка, що в Татарбунарському районі Одеської області.

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Курорт Росєйка відрізняється від решти популярних напрямків морського відпочинку на Одещині прозорою водою та золотим піском.

Порівняно з розрекламованими Затокою, Кароліно-Бугазом та Грибівкою, туристів тут менше. Насамперед – через віддаленість від Одеси в майже 200 кілометрів.

Останніми роками головною проблемою тут була дорога, а точніше її відсутність. Подекуди доводилося їхати навіть полями. Два роки тому шлях до селища почали ремонтувати.

Загалом у селищі близько 50 баз відпочинку. Та через пандемію, цього року відпочивальників небагато. На базах сподіваються, що гостей побільшає ближче до кінця літа.

Оренда житла значно дешевша ніж на популярних одеських курортах. У середньому скромний номер на базі відпочинку коштуватиме від 500 грн з людини на добу.

Відпочинок у Росєйці привабливий ще й тим, що неподалік теж є що подивитись. Приміром можна відвідати українську Венецію – Вилкове.

Відпочинок на озері в Україні

Закриті закордонні курорти та спека спонукають наших громадян шукати відпочинок в Україні. Одне з таких цікавих місць називають українськими Мальдівами. Вони знаходяться неподалік села Олешня у Чернігівській області.

Тут розташовані три озера: Чорне, Лазурове та Блакитне. Називаються вони відповідно до кольору води. Найбільше у формі серця, його глибина 22 метри. Навіть у спеку тут не цвіте вода.

Раніше на місці озер були кар’єри, де видобували пісок, на їх дні до сих пір знаходяться залежі кварцового піску.

Поруч з озерами – бази відпочинку. Ціни – на будь-який смак. В фанерному будиночку доба коштує 300 грн, а за проживання у котеджі треба викласти 1 тис. грн.

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