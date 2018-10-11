Літр бензину підскочить до 40 грн – акція протесту у Києві

9-та ранку. До урядового кварталу з’їжджаються автовласники. Майже всі на євро бляхах.

Машини припаркували обабіч дороги. Авто гучно сигналять, але рух не перекривають. Водії, що проїзжають повз – мітингувальників підтримують, утім не зупиняються.

Активісти обурені – впродовж майже двох місяців вартість бензину зросла майже на 3 грн. Тож вимагають за рахунок зменшення розміру акцизу на пальне та прив’язки до гривні знизити ціну на паливо.

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Ціни на нафту вже перевалили далеко за 80 доларів за барель і експерти припускають, що злетять до 100. За такого сценарію, чергового дорожчання пального точно не уникнути.

Тим часом, столична акція бойкот ціни на пальне за годину закінчилася. Протестувальники навіть не намагалися особисто передавати якісь вимоги можновладцям – кажуть їхні вимоги і так добре чути. Заторів у місті через флешмоб не було. Бо автівки на заклик активістів не зупинялися.

До слова, молодь Росії проти! Мітинги, які можуть розпалити революцію.

Опубліковано Жовтень, 11 в 15:35



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