Ліцензії немає, але від роботи не відсторонили: чи покарають стоматолога із Рівного

Стоматологу із Рівного Інні Кравчук, яку підозрюють у побитті дітей, не заборонили працювати, оскільки, за інформацією правоохоронців, вона не є посадовою особою.

Водночас, за даними МОЗ, у неї як фізичної особи-підприємця немає дозволу, вона працює без ліцензії.

За побиття малюків правоохоронці вручили їй підозру. Суд відпустив Інну Кравчук під особисте зобов’язання.

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Жінка зі слідством не співпрацює. За завдання умисних легких тілесних ушкоджень їй загрожує лише штраф, громадські чи виправні роботи.

Скандал зі стоматологом у Рівному

У лютому 2021 року Україну сколихнула історія про знущання над дітьми у стоматологічній клініці.

Стоматолог Інна Кравчук била своїх маленьких пацієнтів, батьки дітей звернулися до поліції.

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