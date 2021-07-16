Лізуть у домівки та кусають людей: у чому небезпека змій та як від них вберегтися

Нині відпочинок на природі може обернутися бідою. Лише на Львівщині за останні два тижні змії покусали з десяток людей. Також плазуни почали пробиратися до людських домівок.

Факти ICTV розкажуть, які на вигляд отруйні змії, як від них вберегтися і що робити, якщо ви отримали укус плазуна.

Змії можуть бути особливо небезпечними для дітей. Так, у Львівській області постраждала 13-річна дівчинка. Вона з родиною збирала в лісі суницю і натрапила на змію, яка вкусила її за ногу.

За словами лікарів, дитина досі перебуває у реанімації, її стан стабільний.

– У цієї дівчинки спостерігаємо досить таки великий набряк, масивне поширення, зараз вже є регресія. Відбувається покращення на повноцінній терапії, – зазначив лікар-анестезіолог Західноукраїнського дитячого медичного центру Тарас Борачок.

Постраждалій не вводили протизміїну сироватку, адже її в Україні немає вже понад рік. Лікарі стверджують, що за сучасними вітчизняними протоколами, антидот у таких випадках вже не використовують.

– Два роки тому, коли з сироваткою були проблеми, розробили протокол. Він не відрізнявся від міністерських протоколів лікування укусів без використання сироватки. Усі дотримуються цих протоколів, – зазначив генеральний директор Івано-Франківської обласної дитячої лікарні Тарас Мельник.

В разі укусу змії найголовніше – це вчасно та правильно надати домедичну допомогу, адже її отрута небезпечна. Лікар-анестезіолог Олег Курташ каже, що на після укусу виникають набряк, почервоніння місця ураження та кінцівки. Заборонено відсмоктувати отруту, розрізати місце укусу, адже можна занести інфекцію.

– По-перше, зробити обробку за наявності антисептика і накласти пов’язку – не тугу. Панікувати в жодному разі не треба, тому що це прискорює кровообіг і теж може повпливати на подальший стан. За наявності яких-небудь прикрас, які можуть зашкодити під час набряку кінцівки, їх треба обов’язково зняти, – зазначив завідувач зоотваринницьким відділом Еколого-натуралістичного центру Віктор Червоний.

На Прикарпатті місцеві жителі кажуть, що плазуни дедалі частіше наближаються до будинків. Причина – порушення екології та руйнування місць їхнього існування. Адже люди вирубують все більше лісів та знищують кормову базу.

В Україні живуть 11 видів змій. Серед них три – гадюка звичайна, степова та нікольського, – отруйні. Зовні їх можна відрізнити від вужів. Так, у гадюк голова ширша, трикутна. На спині у них хвиляста змійка, темніша за сам колір змії.

Зазвичай вони не нападають першими, але у разі загрози – захищаються. Тож, відпочиваючи на природі, варто ходити протоптаними стежками, уважно дивитися під ноги і водити перед собою палицею, щоб відлякати плазунів у траві.

Перша допомога під час укусу змії

Під час укусу змії варто одразу звертатися до лікаря: зателефонувати за номером 103 або самостійно відвезти потерпілого до лікарні.

Водночас якщо госпіталізація займає певний час, варто самостійно надати першу допомогу.

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