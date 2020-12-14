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Льодовий локдаун в Україні триває: які регіони накриє циклон

Майже всю Україну сьогодні накриє циклон, тому українців закликають не виходити з дому без нагальної потреби, а водіїв – бути обережними на дорозі.

Всю ніч з 13 на 14 грудня у Києві йшов дощ, тому земля знову підмерзла. Рятувальники оголосили жовтий рівень небезпеки.

У столиці з вечора посилити роботу комунальників, але це не допомогло, адже у місті на тротуарах суцільний шар льоду. Пішоходи ходять дорогою для автомобілів, адже вважають, що так безпечніше.

Майже всю територію Закарпаття вкрив туман. Найбільш небезпечно вночі та зранку, адже видимість на дорогах сягає 100 метрів.

Читайте: Нічні заморозки та сонце на Заході: погода в Україні на 14 грудня (КАРТА)

Нині в області діє штормове попередження. На чотирьох гірських перевалах – ожеледиця. Там цілодобово чергують майже 30 машин шляховиків. Вони посипають асфальт протиожеледною сумішшю.

Ситуація у Луцьку: комунальники розчищають дороги та тротуари від льоду.  За вихідні у Луцьку витратили майже 30 тонн солі та 12 тонн протиожеледної суміші.

– Нині у місті працює п’ять машин, які розсипають суміші від ожеледиці. На складних територіях, як мости, шляхопроводи дуже швидко з’являється лід, тому треба, щоб машини вчасно виїжджали туди та посипали дорогу, – сказав в.о. керівника КП Луцькспецткомунтранс Сергій Андрієвський.

На Вінничині через слизькі траси сталося близько півсотні аварій. Поблизу Вороновиці в ДТП загинули двоє людей. Рятувальники області попереджають про погіршення погодних умов та ожеледицю на дорогах.

Погода в Україні

У вівторок, 15 грудня, мокрий сніг синоптики прогнозують на Сході України, а також у Чернігівській, Сумській, Полтавській і Дніпропетровській областях. На решті території – без опадів.

У західних областях вдень місцями до +6, на Півдні країни – від 0 до +4. У північних і центральних регіонах – близько 0 градусів, у східних – від -1 до +2. У Києві без опадів, вночі і вдень -1 +1.

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