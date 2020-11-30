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Локдаун в Ізраїлі: як армія допомагає боротися з коронавірусом

В Ізраїлі з вересня вдалося зменшити кількість інфікованих коронавірусом з 11 тис. до 1 тис. на добу. Допомогла в цьому армія – військові швидко виявляли хворих та контактних. Так вдалося розірвати ланцюг інфікувань.

Країна у середині вересня першою у світі запровадила повторний локдаун. Тоді Міноборони створило спеціальне управління Алон. Сюди надходять дані про тестування, про тих, хто на самоізоляції, і головне – тут центр розслідування.

Військові працюють дуже організовано, і саме після того, як підключилася армія, стало набагато краще.

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Як наслідок, Ізраїль послаблює локдаун і відновлює навчання у школах.

В Ізраїлі з 8 листопада частково послабили карантин, дозволивши роботу вуличних магазинів

У країні уважно стежать за епідситуацією. Якщо вона погіршиться, обмежувальні заходи повернуть і запровадять нові.

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