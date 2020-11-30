Локдаун в Ізраїлі: як армія допомагає боротися з коронавірусом
В Ізраїлі з вересня вдалося зменшити кількість інфікованих коронавірусом з 11 тис. до 1 тис. на добу. Допомогла в цьому армія – військові швидко виявляли хворих та контактних. Так вдалося розірвати ланцюг інфікувань.
Країна у середині вересня першою у світі запровадила повторний локдаун. Тоді Міноборони створило спеціальне управління Алон. Сюди надходять дані про тестування, про тих, хто на самоізоляції, і головне – тут центр розслідування.
Військові працюють дуже організовано, і саме після того, як підключилася армія, стало набагато краще.
Читайте: Вакцина від коронавірусу: в Ізраїлі проводять тестування на людях
Як наслідок, Ізраїль послаблює локдаун і відновлює навчання у школах.
В Ізраїлі з 8 листопада частково послабили карантин, дозволивши роботу вуличних магазинів
У країні уважно стежать за епідситуацією. Якщо вона погіршиться, обмежувальні заходи повернуть і запровадять нові.